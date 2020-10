Wojtek miał 25 lat, jego siostra tylko 18. Byli zakażeni. "Na ich śmierć nikt nie był gotowy"

- Utrata własnego dziecka to jest koszmar. Na stratę dwójki dzieci w ciągu dwóch dni brakuje słów i wyobraźni - mówią mieszkańcy wsi pod Bytowem (woj. pomorskie). Osiemnastoletnia Wiktoria i jej starszy o siedem lat brat nie żyją; rodzeństwo chorowało na COVID-19.

Wójt gminy Borzytuchom rozmawia z nami przez telefon, ma zachrypnięty głos. - Człowiek jest samorządowcem, wie, że w sytuacjach awaryjnych musi się trzymać. Ale to nas wszystkich przerosło. My mamy ciężar na sercu, a co dopiero najbliżsi Wiktorii i Wojtka - mówi Witold Cyba. W gminie mieszka 3500 osób. Od wczoraj wszyscy mówią o koszmarze jednej z rodzin. - W środę dostaliśmy informację o śmierci 18-letniej Wiktorii. Była schorowana, od lat opiekowali się nią rodzice i trzech starszych braci. Ale na wiadomość o kolejnej tragedii już nikt nie był gotowy - mówi wójt.