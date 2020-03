"Antoś przejdzie operację, nie będzie przy nim nikogo bliskiego". Rzecznik praw dziecka interweniuje

Wiek nie ma znaczenia. Dzieci muszą zostać same w szpitalu. Rodzice nie mogą ich odwiedzać. Wyjątkiem są jedynie matki karmiące i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Taką decyzję podjął Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ze względu na zagrożenie epidemiczne. Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak interweniuje. - Mam świadomość, że ta epidemia to trudny czas, ale musimy otoczyć dzieci szczególną opieką – mówi.

"Antoś przejdzie ciężką operację, a nie będzie przy nim nikogo bliskiego, mnie się to w głowie nie mieści" - pisze jedna z kobiet na portalu spoełcznościowym.

Rodzice szukali pomocy w różnych instytucjach. Zwrócili się również do rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka, argumentując, że dwuletnie bądź trzyletnie dzieci nie mogą pozostawać same na oddziale, bo będzie miało to wiele negatywnych skutków dla ich psychiki.