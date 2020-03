"Antoś przejdzie operację, nie będzie przy nim nikogo bliskiego". Rodzice nie mogą zostać z dziećmi w szpitalu

Wiek nie ma znaczenia. Dzieci muszą zostać same w szpitalu. Rodzice nie mogą ich odwiedzać. Wyjątkiem są jedynie matki karmiące i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Taką decyzję podjął Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy ze względu na zagrożenie epidemiczne.

"Antoś przejdzie ciężką operację, a nie będzie przy nim nikogo bliskiego, mnie się to w głowie nie mieści" -pisze jedna z kobiet na portalu spoełcznościowym.

"Musimy chronić interes wszystkich"

- Jednak chcę z pełną odpowiedzialnością zaznaczyć, że jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym, leczymy dzieci z długotrwałymi schorzeniami, ze znacznie obniżoną odpornością i obecność chorób zakaźnych, mówiąc ogólnie, w przestrzeni szpitala to jest zagrożenie nie tylko zdrowia, ale i życia tych pacjentów - przekonuje Hartwich.

- Musimy chronić dobro wspólne, jakim jest pewna określona liczba pacjentów, a nie pojedynczy pacjent. Niebanalne znaczenie ma też to, że zależy nam na tym, żebyśmy jako szpital cały czas wykonywali to, do czego zostaliśmy powołani i leczyli dzieci właśnie w tych schorzeniach, które też nie mogą czekać na interwencję medyczną - dodaje dyrektor.