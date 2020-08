Ekspedientka zwróciła uwagę klientowi, który nie miał maseczki. Wrócił po chwili i ją uderzył

W jednym z osiedlowych sklepów przy ulicy Baczyńskiego w Bydgoszczy klient uderzył ekspedientkę, która wcześniej zwróciła mu uwagę, żeby założył maseczkę. Kobieta trafiła do szpitala. Jak przekazała policja, mężczyzna został już zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w środę około godziny 14 w jednym ze sklepów na ulicy Baczyńskiego w Bydgoszczy. Informację potwierdziła bydgoska policja.

- Ekspedientka została zaatakowana przez jednego z klientów. Sprawca zaraz po zdarzeniu oddalił się ze sklepu. Kobieta trafiła do szpitala - przekazał kom. Przemysław Słomski z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Przebieg zdarzenia relacjonował również właściciel sklepu Robert Trojanowski. Jak mówi, był to stały klient, który "notorycznie przychodzi bez maseczki". Tym razem było podobnie.

- Ekspedientka zwróciła mu uwagę, że nie ma maseczki i poprosiła o jej założenie. Pan zaczął jej ubliżać i wyszedł ze sklepu. Wrócił po chwili już z maseczką i chciał kupić piwo. Ekspedientka powiedziała mu, że za to, że jej ubliżał, nie powinna go obsłużyć. Mężczyzna ją popchnął, zamachnął się i uderzył pięścią w twarz. Ona się osunęła. Była nieprzytomna przez kilka minut. Mężczyzna wyszedł - mówi właściciel sklepu.

Na miejsce wezwano pogotowie i policję. Kobieta trafiła do szpitala.

Mężczyzna został zatrzymany

Jak przekazał w czwartek kom. Przemysław Słomski, policja ustaliła sprawcę zderzenia. To 44-letni mężczyzna. W trakcie zatrzymania miał promil alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwieje usłyszy prawdopodobnie zarzut uszkodzenia ciała, za co grozi do dwóch lat więzienia.