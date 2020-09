Dwie doby w pięciu szpitalach szukali wolnego łóżka dla chorego 77-latka. "Oczekujemy pilnych wyjaśnień"

77-letni pan Włodzimierz zakażony koronawirusem jeździł karetką od szpitala do szpitala, szukając pomocy. Wszędzie go odsyłano, tłumacząc, że nie ma wolnych łóżek. Sprawą zajęły się "Fakty" TVN. - Kujawsko-pomorski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia po emisji państwa programu podjął natychmiastowe działania wyjaśniające - przekazała rzeczniczka NFZ w Bydgoszczy.

Pierwszą informację o sytuacji 77-letniego Włodzimierza Listkowskiego otrzymaliśmy na Kontakt 24. Według relacji mężczyzny, kiedy lekarz pierwszego kontaktu we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) stwierdził u niego podejrzenie zakażenia koronawirusem, był on przewożony od szpitala do szpitala. Nigdzie nie było dla niego miejsca. Również potem, kiedy badania potwierdziły COVID-19, pacjent miał być odsyłany do różnych placówek.