32 osoby zakażone koronawirusem w szpitalu pulmonologicznym. Jeden z pacjentów zmarł

69 osób z personelu nie może pracować

Jasik dodał, że personel placówki jest przygotowany i przeszkolony do leczenia osób z tą chorobą, a szpital dysponuje odpowiednim sprzętem i aparaturą potrzebną do opieki nad chorymi na COVID-19. 20 zakażonych osób z personelu przebywa w izolacji domowej, a kolejne 49 osób na kwarantannie. - To powoduje, że mamy wyłączonych z zespołu 69 osób. Taka sytuacja sprawia problemy z obsadą na niektórych oddziałach. Prowadzimy niejako własne postępowanie epidemiologiczne, żeby ustalić przyczynę przedostania się wirusa do naszej placówki. Przebadamy cały personel. Łącznie pracuje u nas ponad 500 osób – poinformował wicedyrektor.