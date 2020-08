10-latka od 50 dni w kwarantannie. "Nie możemy nic zrobić, wyniki testów na koronawirusa ciągle ma dodatnie"

- Pierwszy test Małgosi z 13 lipca wskazał wynik pozytywny. 15 lipca gorączkowała przez pół dnia, dlatego sanepid wysłał nas do szpitala, w którym przebywałyśmy do 20 lipca - przekazała pani Katarzyna.

"Zaczynam 50. dzień kwarantanny"

Kobieta z córką wróciły w końcu do domu. Kolejne testy pokazały, że pani Katarzyna nie ma koronawirusa. Z kolei wyniki Małgosi nadal pokazują, że dziewczynka wciąż jest zakażona. We wtorek przyszedł kolejny wynik, znowu pozytywny.

- To już chyba siódmy wynik córki - mówi jej mama. - Dziś zaczynamy 50. dzień kwarantanny. Mnie już nie badają, ale córkę średnio co tydzień. Sanepid bardzo nam pomaga i często robi testy, ale niestety nie mogą nic zrobić, bo takie są procedury w Polsce - dodaje.

Sanepid działa zgodnie z procedurami

Pani Katarzyna powołuje się na zaktualizowane w maju wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które mówią między innymi o tym, że można zwolnić osobę z izolacji bez ponownego badania po 10 dniach od ustąpienia objawów i co najmniej trzech dodatkowych dniach bez objawów.

- Wytyczne WHO, jak sama nazwa wskazuje, są wskazówkami, rekomendacjami, nie jest to akt prawny, który wiąże władze danego państwa do określonego postępowania - tłumaczy Olga Radkiewicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Gosia musi czekać na negatywny wynik

- W przypadku tej 10-latki, jak rozumiem, jest to osoba zupełnie zdrowa, natomiast w badaniach powtarzanych, w wymazach z jamy nosowo-gardłowej ciągle jest materiał genetyczny wirusa. To jest sytuacja, kiedy dziecko może być potencjalnie osobą zakażającą - tłumaczy prof. Boroń-Kaczmarska.

Dodaje, że czas wydalenia wirusa z organizmu osoby zakażonej, niezależnie od tego, czy jest chora, czy bezobjawowa, może być różny i waha się od około 14 dni do co najmniej sześciu tygodni.

- Materiał genetyczny wirusa, niestety, jest potencjalnym źródłem zakażenia dla innych. Oczywiście są różne spekulacje, że od pewnego momentu, trudnego do określenia, jeśli jest to bezobjawowe zakażenie, to, co się wykrywa, to są jakby resztki wirusa. Na pewno jednak nikt z inspekcji sanitarnej nie zgodzi się teraz na normalne uczestnictwo tej dziewczynki w życiu publicznym tak długo, jak długo w wymazach będzie materiał genetyczny wirusa - podsumowuje profesor.