Przebadano 12 tysięcy "zdrowych" osób. Prawie 19 procent z nich zakaziło się koronawirusem

Rezygnowali po pozytywnym wyniku

Do 30 listopada wykonano 12 440 badań serologicznych, czyli jedną czwartą dostępnych testów w programie – poinformowała we wtorek rzeczniczka szpitala wojewódzkiego w Szczecinie Natalia Cistowska. Dane pochodzą z wszystkich pięciu placówek prowadzących badania w Szczecinie, Koszalinie i w Gryficach.

Wciąż są wolne miejsca

Do badań zarejestrowane zostało blisko 24 tysiące osób, co oznacza, że pozostało jeszcze ponad 26 tysięcy wolnych miejsc. Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku: kobiety od 18 do 59 lat i mężczyźni od 18 do 64 lat.