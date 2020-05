Apel polskich i niemieckich regionów. "Życie na granicy zamarło"

- Pandemia, która zaskoczyła nas wszystkich, nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale na całym świecie, spowodowała, że nagle życie na granicy zamarło. Wiemy dla jak wielkiej ilości ludzi jest to tragedia. Mamy nadzieję, że jednak ten trudny czas pandemii wkrótce przeminie, a wspólnie nasze rządy – polski i niemiecki -stworzą możliwie najszybciej, i o to apeluję, mapę drogową do tego, żebyśmy mogli bezpiecznie, ale razem funkcjonować - mówi Geblewicz.