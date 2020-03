Apel o oddawanie krwi. "Jest potrzebna szczególnie teraz"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie apeluje "o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi". Podkreśla, że "w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa" jest ona potrzebna nawet bardziej niż zazwyczaj. Przed oddawaniem krwi krwiodawców powstrzymuje ryzyko zakażenia koronawirusem.

Szczecińskie centrum krwiodawstwa zwraca się do krwiodawców w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Prośba jest związana z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym.

Apel do dawców

"W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa i wzrastającą liczbą osób hospitalizowanych, zwracamy się do (…) wszystkich zdrowych osób, które w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną, o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi" - czytamy w apelu szczecińskiego RCKiK.