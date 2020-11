80 urzędników zgłosiło się do pracy w sanepidzie. "Istotnie nas wspierają"

80 urzędników zgłosiło się do pomocy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych w województwie pomorskim. Rozpoczęli już pracę w nowych miejscach. Jak mówi Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, to "istotne wsparcie".

Kiedy w październiku liczba osób zakażonych koronawirusem zaczęła gwałtownie wzrastać, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zaapelował do pracowników urzędów, aby zgłosili się do pracy w stacjach sanitarno-epidemiologicznych w regionie. Na apel odpowiedziało aż 80 osób, które pomagać będą w stacjach m.in. w Gdańsku, Kartuzach i Pruszczu Gdańskim.

- Te osoby, które zostały skierowane w ramach pomocy do nas do pracy, bardzo istotnie nas wspierają - mówi Tomasz Augustyniak, Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

"Dodzwonienie się może być frustrujące, ale to nie wynika ze złej woli"

Stacje sanitarne na co dzień zajmują się m.in. wydawaniem decyzji o kwarantannach, izolacjach oraz zbieraniem informacji o kontaktach osób zakażonych. Urzędnicy, którzy zostali skierowani do pomocy, rozpoczęli pracę po kilkugodzinnym szkoleniu - wypełniają specjalne druki, raporty i kontaktują się z osobami zakażonymi.

- Wiem, że dodzwonienie się do sanepidu może być frustrujące, ale to nie wynika ze złej woli. Tyle jest po prostu osób do obdzwonienia. A każdego trzeba dokładnie wypytać o szczegóły. Ludzie często są bardzo chorzy, źle się czują i trzeba to uszanować – mówi Natalia Kłopotek-Główczewska, oddelegowana z Kancelarii Marszałka Województwa. Ona i ośmioro innych urzędników pracuje w stacji sanitarno-epidemiologicznej przy ulicy Wałowej w Gdańsku.