"Mamy nastolatka podłączonego do respiratora". W grudziądzkim szpitalu leczą ośmioro zakażonych dzieci

W grudziądzkim szpitalu wśród pacjentów chorych na COVID-19 jest ośmioro dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat. 15-letni chłopiec podłączony jest do respiratora. - Trafił do nas w stanie ciężkim, po drugiej dobie od przyjęcia wymagał podłączenia do respiratora. Dziecko ma choroby współistniejące – mówi rzeczniczka prasowa placówki.