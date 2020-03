Szczeciński radny w szpitalu. "Niestety, mam #koronawirus"

Szczeciński radny i szef Solidarnej Polski w Zachodniopomorskiem – Dariusz Matecki – jest zakażony SARS-CoV-2. Ogłosił o tym na mediach społecznościowych. Niestety, może to oznaczać problemy nie tylko dla Mateckiego i jego bliskich, ale i całego miasta.

"Niestety, mam #koronawirus" – napisał po godz. 8 rano we wtorek Dariusz Matecki, polityk Solidarnej Polski i radny miasta Szczecina na swoim profilu w mediach społecznościowych. Wcześniej, w poniedziałek wieczorem polityk poinformował w taki sam sposób o tym, że od kilku dni ma wysoką gorączkę i jest w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, gdzie trafiają wszystkie osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem. To jedyna placówka w regionie, która ma urządzenia do badania próbek na obecność SARS-CoV-2.