"Ogniska rodzinne". Bardziej zakaźna odmiana koronawirusa w Polsce

"Zdecydowanie jest to niepokojąca przesłanka"

Szef warmińsko-mazurskiego sanepidu dodał, że 24 próbki przebadanie w kierunku wariantu koronawirusa to zbyt mało, by uogólniać wyniki badania na wszystkie próbki. - Ale zdecydowanie jest to niepokojąca przesłanka i będziemy mapować region, by badać kolejne próbki - zapowiedział Dzisko.