Z mężczyzną zarażonym koronawirusem jechało 11 osób z Pomorza

W związku z ryzykiem zachorowań na COVID-19 Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał dla wszystkich szpitali na Pomorzu rekomendację, aby wstrzymały odwiedziny. Do zaleceń zastosowało się Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz spółka Copernicus, do której należą m.in. Szpital im. M. Kopernika i Szpital św. Wojciecha w Gdańsku.

Stan podwyższonej gotowości w szpitalach

Oznacza to m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.