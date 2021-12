Kołobrzeg. Zatrucie czadem. 10 kobiet trafiło do szpitala

czytaj dalej

Ciało to temat delikatny, szczególnie wśród dorastających młodych ludzi - dla nastolatków wiąże się to czasem z traumą i kompleksami, bo media społecznościowe lansują inny model urody, poprawianej i przefiltrowanej. Co trzeci nastolatek pada ofiarą hejtu ze względu na wygląd - w związku z tym ruszyła kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Ciało nie określa". Materiał magazynu "Polska i Świat".