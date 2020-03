Uczennica z podejrzeniem koronawirusa. Szkoła została zamknięta, trwa dezynfekcja

W sobotę ze szpitala w Kołobrzegu do szpitala zakaźnego w Szczecinie przewieziono dziewczynkę, która miała objawy grypowe i wcześniej miała kontakt z osobami z Włoch, a po tym przez pięć dni chodziła do szkoły w dzielnicy Radzikowo. Nie wyjaśniono, jaki charakter miał ten kontakt, ale dziecko trafiło na obserwację na oddział zamknięty, a pobrane od niej próbki krwi wysłano do badań.