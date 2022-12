Płoną stragany handlowe. Straż pożarna: w środku mogą być butle z gazem i fajerwerki

Na miejscu 11 zastępów straży pożarnej. Sytuacja nieopanowana

- Strażacy na razie gaszą pożar z odległości i próbują go opanować. Oddalają wszystkie osoby, bo może dochodzić do wybuchów - powiedział przed godziną 16 mł. bryg. Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. I dodał: - Na szczęście jest to boczna ulica, nie ma w pobliżu żadnych budynków mieszkalnych. Apelujemy jednak o niezbliżanie się do miejsca pożaru, bo przypuszczamy, że jak to na każdym takim rynku, w tym okresie mogą się znajdować butle z gazem czy fajerwerki.