Był wybitnym dyplomatą, służył trzem władcom, a pracę oferował mu też czwarty. Znaleźli jego grób

Królowie Polski i Danii proponowali mu pracę. On wolał zostać w Kołobrzegu

Krockow służył jako dyplomata na dworze księcia pomorskiego Bogusława XIV. W latach 1646-1648 reprezentował polskie interesy na rokowaniach pokojowych w Westfalii. Cieszył się także zaufaniem króla Jana Kazimierza. Później wybrał służbę dla Brandenburgii, reprezentując interesy wielkiego elektora Fryderyka Wilhelma I. Za zasługi w służbie dyplomatycznej uzyskał m.in. tytuł honorowego proboszcza kołobrzeskiej kolegiaty. W 1654 roku przeprowadził się do Kołobrzegu, gdzie został dyrektorem tamtejszego sądu. Król Polski Jan Kazimierz, a także król Danii Fryderyk III Oldenburg proponowali mu pracę w swoich służbach dyplomatycznych. Książę meklemburski Chrystian Ludwik I zaproponował mu objęcie urzędu kanclerza. Wszystkim odmówił i pozostał w twierdzy Kołobrzeg. Zmarł 16 marca 1675 roku. Ponieważ był kalwinem, luterański pastor kolegiaty odmówił pochowania go w tej świątyni, choć jego ciało spoczęło już w krypcie. Przez kilka tygodni trwał spór co do samej osoby dyplomaty i tych, którzy chcieli pochówku w głównej świątyni miejskiej. Ostatecznie Maciej von Krockow został pochowany w małym kościele nad rzeką. Uroczysty pogrzeb odbył się 1 czerwca 1675 roku. W prezbiterium kolegiaty do XIX w. wisiał jego portret.