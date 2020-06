Próbują rozwikłać tajemnicę srebrnej czary. Wiadomo tylko, że pochodzi z carskiej Rosji

Srebrne naczynie do picia wódki?

Historyk podkreśla, że to w jaki sposób naczynie trafiło do Szczecina i do czego oraz przez kogo było wykorzystywane, pozostaje tajemnicą. Pojawiają się jednak podejrzenia, że może to być tak zwany kowsz – naczynie do spożywania lub dzielenia się wódką, miodem pitnym lub innym alkoholem.