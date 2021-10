Miał rozkochiwać w sobie kobiety, a potem je zabijać. Mariusz G. stanął przed sądem

Proces ruszył w czwartek w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Mariusz G. oskarżony jest o to, że "dokonał na terenie gminy Kołobrzeg zbrodni zabójstwa trzech kobiet, oraz przestępstw między innymi przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, popełnionych także w porozumieniu z czwórką współpodejrzanych". Ci współpodejrzani to Sebastian T., Dorota Ł., Karolina S. i Łucja S. Mieli oni - na różne sposoby - pomagać mężczyźnie w zacieraniu śladów zbrodni i utrudnianiu postępowania karnego.

Oskarżyciel publiczny, prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Katarzyna Żukrowska podczas pierwszej rozprawy złożył sprzeciw co do wyłączenia jawności procesu. Pokrzywdzeni, bliscy ofiar, oświadczyli na sali sądowej, że chcą zeznawać w obecności mediów i publiczności. Adwokat bliskich zamordowanej Bogusławy R. Maciej Breliński, który wnosił o jawny proces, podkreślał, że "wyłączenie jawności promuje oskarżonych", opinia publiczna traci szansę na poznanie motywów tej zbrodni. Wyłączenia jawności procesu chciał obrońca głównego oskarżonego Mariusza G. oraz oskarżonej Karoliny S. Pozostali pełnomocnicy oskarżonych decyzję, co do jawności procesu pozostawili sądowi. Oskarżeni wnieśli jak ich obrońcy. Przewodnicząca dwuosobowego składu orzekającego sędzia Anna Rutecka-Jankowska nie wyłączyła jawności procesu.