Została zraniona nożem, uciekła z dzieckiem z domu. Pomógł jej przechodzień, zatrzymał też napastnika

Kiedy 36-latek zaatakował kobietę nożem, ta uciekła z mieszkania z 10-letnim dzieckiem. Mężczyzna wyszedł jednak za nimi. Na ulicy zatrzymał go przechodzień, który zauważył zakrwawioną kobietę. 36-latek trafił do aresztu, a poszkodowana do szpitala.