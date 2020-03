"10-latka nie jest zarażona koronawirusem". Dzieci będą mogły wrócić do szkoły

Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Kancelaria Premiera wyjaśnia

Od 31 grudnia 2019 do wczoraj odnotowano ponad 83 tysiące potwierdzonych przypadków COVID-19. Z. W Polsce nie ma do tej pory żadnego potwierdzonego przypadku. O tym, co zrobić gdy wykryjemy u siebie niepokojące obawy informuje Kancelaria Premiera w specjalnie przygotowanym filmie.

Kancelaria Premiera