Kolejny fałszywy alarm na kolei i zatrzymanie pociągów w czterech województwach

Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski przekazał, że we wtorek, do godziny 13 na sieci kolejowej w Polsce odnotowano nieuprawnione użycie sygnału radio-stop w województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim. - Nie było zagrożenia dla pasażerów. W wyniku nieuprawnionego użycia sygnału radio-stop zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów, a średnie opóźnienie pociągu to 7 minut - podał Jakubowski.

Sieć kolejowa przejezdna

Nadano fałszywe alarmy, zatrzymano policjanta

Prokuratorskie zarzuty

We wtorek dział prasowy Prokuratury Krajowej poinformował o postawieniu dwóm osobom zarzutów w śledztwie związanym z nieuprawnionym nadawaniem sygnałów radio-stop i zatrzymaniem pociągów między innymi koło Łap w województwie podlaskim. Zarzuty dotyczą stworzenia sytuacji, która ma wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób, lub mieniu w znacznych rozmiarach, co wywołuje działania instytucji publicznych lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mające na celu uchylenie tego zagrożenia, ale także sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Grozi za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Przy postawionych podejrzanym zarzutach grozi do 8 lat więzienia.