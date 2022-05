Kierowca karetki wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Szuka go policja

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do planów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO. - W przypadku ataku na Szwecję czy Finlandię w okresie ich procesu przystąpienia do NATO Polska przyjdzie im z pomocą - powiedział w czwartek na konferencji PISM Strategic Ark. Wezwał też do izolacji prezydenta Rosji Władimira Putina.