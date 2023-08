Rekordowej wielkości borowik rósł w trawie obok torów kolejowych

Apel leśników do grzybiarzy

Lasy Państwowe apelują do wszystkich miłośników grzybobrania o zachowanie ostrożności podczas zbiorów. Przede wszystkim należy zbierać wyłącznie grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. "Najlepiej swoje zbiory skonfrontować atlasem grzybów lub pokazać innemu doświadczonemu grzybiarzowi" - zalecają leśnicy.