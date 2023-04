Brunatna woda, śnięte ryby. "Nastąpił duży zrzut ścieków komunalnych"

WIOŚ: nastąpił duży zrzut ścieków, pobrano próbki

Jak informuje RZGW, Zarząd Zlewni w Chojnicach otrzymał tego samego dnia zgłoszenie o awarii w oczyszczalni ścieków w Tucholi. To mogło być przyczyną zanieczyszczenia. - Awaria w oczyszczalni spowodowała, że dostała się nieoczyszczona do rzeki. W oczyszczalni trwa remont. Nie mamy jeszcze wyjaśnień - informuje Bogusław Pinkiewicz z RZGW w Gdańsku. Oczyszczalnia obecnie wstrzymała odpływ ścieków do strugi Kicz i skierowała je do specjalnego zbiornika do czasu usunięcia awarii.