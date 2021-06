"Mój pięcioletni synek podszedł do mnie po akcji i przybił piątkę, mówiąc: mamo, uratowałaś pana"

"Mój pięcioletni syn po wszystkim przybił mi piątkę"

Jak mówi sama sierż. szt. Natalia Klimaszewska, nie jest w stanie opisać uczuć, kiedy dochodzi do niej, że właśnie uratowała komuś życie. - Tego nie da się opisać słowami, to trzeba poczuć na własnej skórze i ja tego doświadczyłam - mówi policjantka. - Łzy, radości oczywiście, cisną się do oczu, kiedy przypomnę sobie moment, jak mój pięcioletni synek podchodzi do mnie po całej akcji i przybija mi piątkę mówiąc "mamo, uratowałaś pana", a ja mu odpowiadam, kochanie, razem uratowaliśmy, bo Ty również byłeś dzielny i przez ten czas bardzo dobrze opiekowałeś się młodszą siostrzyczką - dodaje.