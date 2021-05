Grali w piłkę, zdenerwowali sąsiadkę. Wyszła z nożem i "podczas szarpaniny z 10-latkiem raniła go w ramię"

Grupa chłopców przed jednym z bloków grała w piłkę. To zdenerwowało 81-letnią mieszkankę. Kobieta chciała, by dzieci przerwały zabawę. - Chwyciła za nóż, by przebić piłkę, ale po szarpaninie, raniła w ramię 10-latka. Chłopiec trafił do szpitala - informuje policja.

W niedzielę przed 18:30 policjanci z Kętrzyna zostali poinformowani o tym, że na jednym z osiedli doszło do ugodzenia dziecka nożem. - Na miejscu okazało się, że tego popołudnia grupa chłopców, przed jednym z bloków, grała w piłkę. 81-letnia mieszkanka osiedla wielokrotnie miała zwracać uwagę dzieciom, by w tym miejscu nie grali - informuje Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Chciała przebić piłkę, raniła chłopca w ramię

Chłopcy mieli jednak nie reagować i kontynuowali zabawę. - W pewnym momencie zdenerwowana ich zachowaniem 81-latka wzięła nóż i wyszła na dwór, by przebić piłkę. Między nią, a 10-latkiem doszło do szarpaniny, a w jej trakcie chłopiec został raniony nożem w ramię - mówi nam Piaścik. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Olsztynie. Tam, jak informuje rzeczniczka kętrzyńskiej policji, okazało się, że rana jest powierzchowna i po opatrzeniu chłopiec mógł wrócić do domu. 81-latka początkowo została zatrzymana. Teraz policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Kobieta została przesłuchana w sprawie jako świadek.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Chrobrego w Kętrzynie Google Maps

Autor:tam/gp

Źródło: tvn24.pl