"Prawdopodobnie ojciec wszedł do wody po syna". Chłopak wyszedł o własnych siłach, 47-latka nie udało się uratować

Na plaży w Kątach Rybackich w województwie pomorskim służby zostały wezwane do dwóch tonących osób. - Prawdopodobnie ojciec wszedł do wody po syna. Synowi udało się wyjść z wody, ojciec niestety został. Później został wyciągnięty, nie udało się go uratować - mówi strażak.