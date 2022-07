Katarzyna P., współtwórczyni Amber Gold wróciła do więzienia. Ma odbyć resztę kary

Katarzyna P., skazana w sprawie Amber Gold, dobrowolnie zgłosiła się do odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Została skazana prawomocnie w maju tego roku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Pozostało jej jeszcze 2,5 roku więzienia.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku sędzia Tomasz Adamski, przekazał portalowi trójmiasto.pl, że Katarzyna P., skazana w sprawie Amber Gold, stawiła się dobrowolnie do odbycia reszty kary pozbawienia wolności. Kobieta zgłosiła się do zakładu karnego 7 lipca. - Jest objęta wszystkimi obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z przepisów Kodeksu karnego wykonawczego, podobnie jak inni skazani odbywający kary. Nie wpłynęły do tej pory żadne wnioski skazanej dotyczące odbywanej kary - powiedział sędzia.