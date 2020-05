"Kasa w błoto", "Szpitale nie kanał". Protest podczas wizyty prezydenta i premiera na Mierzei Wiślanej

16 tysięcy podpisów

Grupa manifestantów liczyła także, że będzie miała okazje do przekazania politykom Prawa i Sprawiedliwości petycji podpisanej przez ponad 16 tysięcy przeciwników inwestycji. To się nie udało, ale Wojciechowicz podkreśla, że i tak najbardziej liczą na decyzje, które zapadną w Brukseli.

Rekompensata dla ptaków

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km a jej głębokość to 5 metrów. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 roku. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix.