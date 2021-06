Odesłała pięcioletniego Kacperka "w stanie dobrym" do domu. Chłopiec zmarł, lekarka skazana

Sąd Rejonowy w Kartuzach skazał Ewę Ch., lekarkę z Kartuz, w związku ze śmiercią pięciolatka. Zdaniem sądu naraziła go na niebezpieczeństwo utraty życia, wypisując do domu, gdy jego temperatura spadła do 33 stopni Celsjusza i miał problemy z oddychaniem.

Wypisany "w stanie dobrym"

Rodzice dwukrotnie poszli z nim do lekarza w przychodni. Ten podawał dziecku leki na zapalenie oskrzeli i ból gardła. Ale stan chłopca się pogarszał, więc dostali skierowanie do szpitala w Kartuzach.

- Ledwo siedział na krzesełku, on się słaniał. Mąż podskoczył do niego, trzymał go. Nie mógł uleżeć na pleckach, ciężko oddychał – opowiadała nam mama Kacperka, pani Agnieszka. Chłopiec miał bardzo wysokie tętno, a temperatura spadła do 33 stopni Celsjusza. - Przyjechaliśmy z takim spadkiem temperatury, a pani doktor mówi do nas: czy on spał na dworze? – wspominała mama chłopca.