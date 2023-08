Zderzenie sześciu samochodów. Karambol na obwodnicy Trójmiasta

czytaj dalej

"Nie trenuj w Polonii! Trenowanie w Polonii może wywoływać nieodwracalne zmiany w psychice dziecka - porównywalne do gwałtu" - głoszą plakaty, które pojawiły się na warszawskich ulicach. Klub z Konwiktorskiej komentuje, że próby zastraszania dzieci to przekroczenie granicy, "do której nikt nigdy nie powinien się zbliżyć".