Dzieci mają zmienić szkołę, bo zajęcia "odbywają się niezgodnie z prawem"

- Dostałam pismo, że z dniem 27 stycznia mój syn ma przejść do innej szkoły, bo tutaj nie spełnia obowiązku szkolnego, ponieważ pani dyrektor nie ma zezwolenia na klasy od IV do VI - mówi mama Kacpra, ucznia szkoły podstawowej w Kamnicy. Podobne listy w czasie ferii dostali rodzice 30 dzieci.

Szkoła podstawowa w Kamnicy (Pomorskie) działa od 18 lat. Obecnie chodzi do niej 120 uczniów - od przedszkola do klas VI.

Dalej zastępca burmistrz wskazuje, że prowadzenie klasy IV, V i VI "odbywa się niezgodnie z prawem, a uczęszczając do tych klas dzieci nie wypełniają, co do zasady, obowiązku szkolnego".

Dyrektorka: byłam zszokowana

Burmistrz: szkoła prawnie nie istnieje

Kuratorium: jest to tylko sprawa administracyjna

- Takie sygnały do kuratorium wcześniej nie docierały. Z ustaleń, które udało nam się poczynić, jest to sprawa związana z dokonaniem legalizacji pewnych zezwoleń na prowadzenie szkoły pomiędzy burmistrzem Miastka, który jest organem prowadzącym dla wszystkich szkół podstawowych publicznych w tym mieście, to jest jego zadanie, a panią, która prowadzi szkołę podstawową również publiczną na podstawie zezwolenia z roku 2001 w Kamnicy. Jest to tylko sprawa administracyjna - mówi Beata Wolak z kuratorium oświaty w Gdańsku.