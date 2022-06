Pożar na składowisku tekstyliów na Pomorzu. "Będzie trwał kilka dni"

czytaj dalej

Jednym z największych nieszczęść z dyplomatycznego punktu widzenia jest to, że Władimir Putin staje się nieprzewidywalny i nieracjonalny - powiedział w sobotę w "Faktach po Faktach" były ambasador Polski przy NATO Jerzy Maria Nowak. Mykołaj Kniażycki, dziennikarz i deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy mówił o "otwartej drodze" swojego kraju do UE. - To nie będzie proste, bo to będzie zależało nie tylko od Unii Europejskiej, ale tak samo od Ukraińców - podkreślił.