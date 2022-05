Już po raz siódmy Marsz Równości idzie przez Trójmiasto. "Mamy tę moc"

Marsz Równości znów idzie przez Trójmiasto. Wielokolorowy pochód patronatem objęli prezydenci Gdańska i Sopotu oraz marszałek województwa. Impreza co roku gromadzi około 10 tysięcy osób, co czyni ją największą cykliczną manifestacją w pomorskiej metropolii.

O godz. 14 ruszył po raz siódmy Marsz Równości w Trójmieście. Tym razem jednak to pierwszy raz, gdy nie zostały zgłoszone żadne kontrmanifestacje. Jak zapewniają organizatorzy – stowarzyszenie Tolerado - jest jeszcze bezpieczniej, bardziej kolorowo i radośniej.

W tym roku Marsz idzie pod hasłem "Mamy tę moc". "Odnosi się do mocy, jaką daje społeczeństwom różnorodność. To moc, którą dzielimy się wszyscy. Moc naszych przyjaciół, sojuszników, rodzin. Marsz jest pokojową demonstracją równości, wolności, różnorodności w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym" – piszą organizatorzy na swojej stronie.

Pod patronatem miasta

Pochód ruszył sprzed Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, kierując się jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Gdańska ulicami: Podwale Przedmiejskie, Okopowa, Wały Jagiellońskie, Podwale Grodzkie, Błędnik, następnie w kierunku terenów postoczniowych, by zakończyć przemarsz na ulicy Malarzy, co zaplanowane jest na około godz. 16. Tam do wieczora ma trwać piknik.