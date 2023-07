Siedmioletni chłopiec sam pływał na skuterze wodnym. Ojciec chciał "tylko nauczyć syna"

"Popłynęli we wskazane miejsce, gdzie faktycznie zastali dziecko, które samo płynęło na skuterze wodnym. Chłopiec ma siedem lat, na szczęście miał na sobie kamizelkę ratunkową. W trakcie interwencji do policjantów dopłynął 46-letni ojciec dziecka. Mieszkaniec Białegostoku tłumaczył się, że chciał "tylko nauczyć" syna poruszać się na skuterze wodnym i nie wiedział, że siedmiolatek sam nie może nim pływać" – informuje w komunikacie warmińsko-mazurska policja

Ojcu grozi grzywna

"Ojcu chłopca grozi kara, gdyż jego lekkomyślne zachowanie może zostać zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 105 § 1 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, każdy kto przez rażące naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej, dopuszcza do popełnienia przez nieletniego czynu zabronionego przez ustawę jako przestępstwo lub wykroczenie, wskazującego na demoralizację nieletniego, podlega karze grzywny albo karze nagany" – podkreślono. - "Natomiast zgodnie z art. 70 kodeksu wykroczeń, każdy kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny - dodano