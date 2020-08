"Motorówka zatonęła, bo załoga była za ciężka"

Na jeziorze Niegocin doszło do wypadku. Zatonęła niewielka motorówka. - Jej właściciel przyznał ratownikom, że zabrał na pokład zbyt ciężką załogę - poinformowało Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Załoganci zostali uratowani.

- Właściciel, który po wypadku przyszedł do nas sam przyznał, że zabrał na pokład zbyt ciężkich kolegów. To on powiedział, że każdy z załogantów ważył właśnie tak dużo - przyznała dyżurna MOPR.