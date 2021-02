Młody kierowca zginął w wypadku. Szukają jedynej osoby, która mogła widzieć, co się stało na drodze

Policja w Brodnicy szuka kierowcy ciężarówki, który jako pierwszy udzielał pomocy poszkodowanym w wypadku w Jeziórkach (Kujawsko-Pomorskie) pod koniec stycznia. Prawdopodobnie widział on, jak doszło do tragicznego zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku zginął jeden kierowca, a drugi w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Jedyny trop to biała naczepa

O ile skutki wypadku są jasne, tak przebieg wydarzeń wciąż jest dla brodnickich policjantów zagadką. Dlatego apelują, by zgłosił się do nich jedyny potencjalny świadek zdarzenia.

Policja apeluje, by zgłosił się do nich kierowca ciężarówki

- Przekazuję prośbę do kierowcy o kontakt z brodnicką policją pod numerem telefonu 477546200 – apeluje Łukaszewska. To może być jedyna szansa, by bez wątpliwości wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia.