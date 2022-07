Pięć obozów harcerskich ewakuowanych z powodu burzy, opiekun jednego z nich został ranny

czytaj dalej

O słowach wiceszefowej Komisji Europejskiej na temat nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym mówił w "Faktach po Faktach" były prezydent Bronisław Komorowski. Powiedział, że nie chciałby być w skórze premiera, bo jeżeli okaże się, że jego deklaracje w sprawie spełnienia przez Polskę kamieni milowych z KPO rozminą się z oczekiwaniami Komisji, to "wyjdzie na to, że zdymisjonuje go własne kłamstwo".