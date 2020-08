Wszedł do wody z całą rodziną. Jego bliscy wyszli, on zaginął. Plaża była niestrzeżona, a morze wzburzone

Służby ratunkowe szukały w niedzielę 58-letniego mężczyzny z Wielkopolski, który wszedł na plaży Dubaj w Jarosławcu (Zachodniopomorskie) do wody. Warunki pogodowe uniemożliwiły dalszą akcję poszukiwawczą.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy wczoraj po południu informację, że w Jarosławcu (Zachodniopomorskie) trwa akcja poszukiwawcza mężczyzny. - Mężczyzna wszedł do wody i nie wyszedł – poinformował nas Krzysztof. Miejsce poszukiwań było na wysokości plaży Dubaj.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z asp. Kingą Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie. - Trwają poszukiwania około 60-letniego mężczyzny, który wszedł do wody w okolicach godziny 10. Na miejscu pracują teraz policjanci i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - mówiła w niedzielę asp. Warczak. Potwierdzał nam to również Przemysław Janusz, kierownik Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie.

Bardzo trudne warunki

Jak informują nas ratownicy z Jarosławca, do zdarzenia doszło na niestrzeżonej części plaży. W dodatku w niedzielę w Jarosławcu od rana były trudne warunki pogodowe - na strzeżonych plażach wsiała czerwona flaga. Mężczyzna miał wejść mimo to do wody z całą rodziną. Nikt nie zauważył, kiedy 58-latek zniknął.