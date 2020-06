Zebra w lesie. "To, że klimat się ociepla, to już wiemy, ale żeby aż tak szybko?"

Spacerowicze zobaczyli w lesie biegającą zebrę. Jak się okazało, to uciekinierka z Mini ZOO w Jantarze. - Lasy na Mierzei Wiślanej przypadły jej do gustu, a zapach borówek zachęcił do dłuższego spacerowania po lesie - stwierdzili pracownicy Nadleśnictwa Elbląg.