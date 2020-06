Kajakarze wpadli do wody. Dwóch wyciągnęli ratownicy, trzeci dopłynął do brzegu sam

Kilkaset metrów od brzegu przewrócił się kajak, trzy osoby wpadły do wody. - Widać tylko dwóch - usłyszeli ratownicy od świadka zdarzenia. Znaleźli i wyciągnęli z wody dwóch mężczyzn. Trzeci, jak się okazało, sam dopłynął do brzegu. Wszyscy to strażacy z Grudziądza (Kujawsko-Pomorskie). Uprawiają kajakarstwo morskie.