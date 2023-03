Daniel wpadł we wnyki. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin, obok znaleziono kolejne wnyki

Daniel wpadł we wnyki. Na uwięzione zwierzę podczas spaceru natknął się pracownik lasów komunalnych z Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie), który powiadomił służby. Po kilkugodzinnej akcji udało się uwolnić wymęczonego i wystraszonego byka. Zwierzę wróciło do swojego naturalnego środowiska.

Służby leśne otrzymały zgłoszenie w sobotę przed południem. Na uwięzionego we wnykach daniela na terenie Nadleśnictwa Jamy natrafił w trakcie spaceru pracownik grudziądzkich lasów komunalnych. - Zawiadomił naszą służbę terenową, leśniczego z leśnictwa Biały Bór oraz kierownika lasów komunalnych z Grudziądza - informuje Aleksandra Żelazny z Nadleśnictwa Jamy.

Jak dodaje, zwierzę było umęczone i poddenerwowane. - Byk był zaplątany do tego stopnia, że konieczna była interwencja lekarza weterynarii, by podać środek uspokajający. W momencie, gdy się uspokoił, można było do niego bezpiecznie podejść, odplątać, a następnie rozciąć drut i uwolnić - relacjonuje Żelazny.