Obejrzał film i przyjął mandat oraz 20 punktów karnych

28-latek przejechał na czerwonym świetle, a z pasa do lewoskrętu pojechał na prosto. Inny kierowca nagrał jego manewry, a film przekazał policji.

Zachowanie mężczyzny zostało zarejestrowane na kamerze przez jednego z kierowców, który przekazał je inowrocławskiej policji. Do zdarzenia doszło w Jaksicach.

- Na nagraniu widać, jak pojazd marki Citroen, z widocznym numerem tablicy rejestracyjnej, zbliża się do sygnalizacji świetlnej. Pojazd ustawia się na pasie do lewoskrętu tak, jakby chciał na skrzyżowaniu skręcić w lewo. Kierowca robi jednak coś zgoła innego. Nie dość, że przejeżdża na czerwonym świetle, to jeszcze jedzie na wprost - przekazała aspirant sztabowa Izabella Drobniecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.