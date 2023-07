Iwona Wieczorek miała "ciemną stronę"? Były szef Wydziału Kryminalnego KGP stawia swoją hipotezę

- Cieszyłem się na początku, że wzięło tę sprawę Archiwum X z Krakowa, bo oni mają dobre wyniki, szczęście i policyjnego nosa. Dobrze, gdy grupy śledczych, które pracują przy ciężkiej sprawie się zmieniają, bo to daje nowe spojrzenie na materiały. Ale prawie trzy lata Archiwum X pracuje przy tej sprawie, a nadal pozostaje ona nierozwiązana. Chociaż ostatnio dość mocno zaczęto przyglądać się Pawłowi P., co skutkowało zarzutami – o posiadanie narkotyków i oszustwa VAT-owskie. Ale można było to zrobić dużo wcześniej - powiedział.

Prawie 13 lat od zaginięcia Iwony Wieczorek

- Trzeba było je wziąć pod lupę i - powiem kolokwialnie - troszeczkę "połamać" na zeznaniach, na nieścisłościach, na lukach informacyjnych. Wtedy mogłoby to spowodować pewien impuls. Dziś pewne rzeczy już okrzepły. Oni stali się ludźmi dorosłymi, inaczej na tę sprawę patrzą. Poza tym osoba, która stoi za zbrodnią, miała czas na to, żeby te zwłoki na tyle skutecznie ukryć i na tyle ślady zatrzeć, że teraz z każdym miesiącem coraz trudniej będzie sprawę wyjaśnić - podkreślił.

Iwona miała coś do ukrycia?

- W jej mieszkaniu znaleziono kopertę ze sporą sumą pieniędzy. Pytanie skąd ona to miała? Są ciemne strony jej życia, o których policjanci się dopiero później dowiedzieli. (...) Ona miała jakąś tajemnicę. Chciała się nią podzielić z babcią, z którą miała bardzo dobre relacje. Tydzień przed zniknięciem, zapowiedziała, że chce jej coś ważnego powiedzieć przy kolejnej wizycie. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, o co chodziło. Tutaj mogą być różne wersje - tłumaczył.

- To jest moja wersja, ale nie podparta na razie niczym, bo nie mamy zwłok. Ale mam w głowie teorię, że ktoś mógł mieć zbyt dużo do stracenia, gdyby wyszło, że ona ma z nim dziecko - może to burzyło jego życie rodzinne, biznesowe, zawodowe. Mogło dojść do kłótni, poniosły go emocje i tyle. Może uderzyła głową o kant chodnika lub stało się to w czyimś domu - stwierdził.