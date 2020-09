Po wakacjach śmietnik w jeziorze. Nurkowie, a wraz z nimi nasza reporterka, postanowili posprzątać

Opakowania plastikowe, szklane butelki, jednorazowe sztućce, a czasem zużyta pralka czy łysa opona – na takie śmieci natrafiają nurkowie, którzy zdecydowali się posprzątać jezioro Ińsko w powiecie stargardzkim. Wraz z nimi do pracy ruszyła nasza szczecińska reporterka.

Reporterka TVN24 Alicja Rucińska zanurzająca się w jeziorze w pełnym rynsztunku nurka to widok nietypowy. Dziennikarka ruszyła do walki ze śmieciami na dnie zbiornika. I to nie sama.