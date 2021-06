Wpadli sekundy po tym, jak włamali się do samochodu

Według śledczych jeden się włamywał i uruchamiał auto, a drugi był tak zwanym "wozakiem", czyli osobą prowadzącą skradziony pojazd. Obaj usłyszeli już zarzuty i trafili do aresztu. Mają odpowiadają też za inne kradzieże aut.

Na gorącym uczynku

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że za kradzieżami aut stoją najprawdopodobniej dwaj mieszkańcy Inowrocławia – dodaje Słomski. Mężczyźni byli znani funkcjonariuszom z podobnych przestępstw. Trop doprowadził ich do Wągrowca (Wielkopolska). Tam zaczaili się na podejrzanych mężczyzn.

- 68-latek i 42-latek wpadli na gorącym uczynku. Kryminalni zatrzymali ich kilka sekund po tym, jak włamali się do zaparkowanego pojazdu marki Mazda i próbowali nim odjechać – relacjonuje policjant. Jeden z mężczyzn na widok funkcjonariuszy próbował jeszcze uciekać pieszo. Nie udało mu się.

Jak wyjaśnia Słomski, każdy z zatrzymanych odgrywał swoją rolę. Młodszy włamywał się i uruchamiał auto, a starszy był tak zwanym "wozakiem", czyli osobą prowadzącą skradziony pojazd. Kryminalni znaleźli przy nich przedmioty służące do wyłamania wkładki zamka oraz urządzenia elektroniczne pomagające obchodzić zabezpieczenia pojazdu.

Zarzuty i areszt

Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kradzieżami pojazdów i ich zbywaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że proceder ten trwał co najmniej od lipca 2020 roku. Dodatkowo obaj usłyszeli zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem do samochodu. Sąd zdecydował, że podejrzani trafią na trzy miesiące do aresztu.