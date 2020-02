Był pijany, chciał ugotować obiad, zasnął. W pożarze zginęła matka i jej trzy córki

Do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy wpłynęła teraz kluczowa opinia biegłych, która potwierdziła wstępne ustalenia, że to w mieszkaniu 60-latka pojawił się ogień.

- Z naszych ustaleń wynika, że podejrzany, będąc pod znacznym wpływem alkoholu, chciał przygotować sobie posiłek. Wstawił garnek na kuchenkę gazową i usnął. Ta kuchenka była bez dozoru. Doszło do zajęcia się garnka, do powstania pożaru, który rozprzestrzenił się w kuchni, a następnie doszło do rozwoju rozprzestrzeniania się produktów spalania, czyli czadu, poza to mieszkanie - mówi Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.